Українські дипломати нагадали Росії, кому належить Ай-Петрі

Посольство України у Великій Британії нагадало російським дипломатам про українську належність окупованого Криму.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомило посольство України у Великій Британії.

Посольство РФ у Британії розмістило у Твіттері фото з Ай-Петрі, позначивши гору як "Крим, Росія".

У коментарі до допису посольство України у Великій Британії вказало: «Це фото Ай-Петрі, Крим, Україна – чудове. Хоча знову неправильний підпис, посольство Росії. Це більш ніж уявні монстри живуть у прекрасному Криму нині, але не назавжди».

This photo of Ay Petri, #Crimea, #Ukraine is great. Wrong caption again though, Russian Embassy. It is more than imaginary monsters that haunt the beautiful Crimea today, but not forever.#crimeaisukraine — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 30, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві закордонних справ України зреагували на публікацію російської служби ВВС карти міст, де пройшли акції на підтримку Олексія Навального.

На цій карті українські міста Севастополь та Сімферополь було позначено як російські.