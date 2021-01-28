В окупованому Криму замість туризму гроші вкладають в оборонну галузь — експерт

Мільярди, що інвестуються російським бюджетом в окупований Крим, "закачуються" в оборонну галузь і військові бази, тому кримчани цих грошей не бачать.

Про це заявив 28 січня в ефірі програми "На самом деле: Крым" на телеканалі "Дом" ексміністр курортів і туризму Криму, очільник Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв.

За його словами, "на півострові готуються території для прийняття ядерного арсеналу, що буде означати нові багатомільярдні вкладення з бюджету РФ".

Раніше в Києві вже зазначали, що з моменту окупації Криму Росією туристичний бізнес на півострові сильно постраждав. РФ перетворила популярний курорт на військову базу, через що туристичний потік знизився в рази за останні роки.

Як повідомлялося, після анексії українського Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають протизаконними.

За наявною інформацією, Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території окупованого Криму.

Фото: Krym.org (RFE/RL)