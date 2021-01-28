Євросоюз в ОБСЄ: моніторингова місія має отримати доступ до Криму

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ має мати безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи Крим.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Спеціальна моніторингова місія виступає як очі та вуха міжнародної спільноти в зоні конфлікту. Відповідно до свого мандату, вона повинна мати безперешкодний доступ на всю територію України у межах своїх міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

У ЄС нагадали, що "усі підписанти Мінських домовленостей, включаючи Росію, погодились з необхідністю забезпечити СММ безпечний та вільний доступ і що будь-яке обмеження її свободи пересування заслуговує швидкої реакції".

"Тим не менше, СММ не може отримати доступ до Криму і стикається з постійними перешкодами для свободи пересування, переважно у районах, що контролюються підтримуваними Росією збройними формуваннями, і особливо у районах, прилеглих до українсько-російського державного кордону. Ми закликаємо Російську Федерацію забезпечити доступ СММ до Криму та використати свій великий вплив на підтримувані нею збройні формування для того, щоб усунути всі необгрунтовані обмеження щодо СММ", - зазначається у заяві.

На цьому тлі у ЄС заявили про рішучу підтримку Шведського головування у ОБСЄ у його зусиллях зі сприяння стійкому врегулюванню російсько-українського конфлікту.

Читайте також: Україна в ОБСЄ назвала неприйнятним булінг Росією Шведського головування

Як повідомляв Укрінформ, раніше під час засідання Постійної ради ОБСЄ 21 січня постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич виступив з критикою на адресу чинного голови ОБСЄ, глави МЗС Швеції Анн Лінде через її висловлювання під час візиту до України про те, що силами Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні вже ведеться непрямий моніторинг ситуації в окупованому Криму. Російський дипломат пригрозив можливим непродовженням мандату СММ, заявивши, що "такі реляції з боку чинного голови ОБСЄ ставлять під загрозу мандат Місії, який не поширюється на суміжні з Україною держави" і що Шведське головування має "усвідомити свою відповідальність у зв’язку з цим".

Українська делегація в ОБСЄ засудила ці нападки російської сторони на Шведське головування, назвавши їх неприйнятними, та закликала Росію виконувати взяті на себе зобов’язання у рамках ОБСЄ, у т.ч. що стосується поваги суверенітету та територіальної цілісності і недоторканості кордонів.