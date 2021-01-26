Україна засудила тиск Росії на Шведське головування в ОБСЄ

Україна вважає категорично неприйнятним здійснення Росією тиску на Шведське головування в ОБСЄ, що було продемонстровано нещодавньою заявою делегації РФ щодо сигналів чинної очільниці ОБСЄ Анн Лінде у ході візиту до України.

Про це заявив у коментарі кореспонденту Укрінформу Постійний представник України при ОБСЄ Євгеній Цимбалюк.

"Ми вважаємо категорично неприйнятним здійснення Російською Федерацією зовнішнього тиску на головування в ОБСЄ, тим більше через ЗМІ, та перешкоджання головуванню у виконанні його мандату. Заяви делегації РФ при ОБСЄ свідчать про продовження російською стороною курсу на порушення діючих норм міжнародного права, невизнання своєї ролі у триваючій агресії проти іншої держави – учасниці ОБСЄ, спроби нав’язати міжнародній спільноті власні спотворені наративи" – заявив український посол.

Він додав, що Україна вимагає від російської сторони "відмовитися від політики висунення ультиматумів, нав’язування власних інтерпретацій, а також підміни понять" та закликає "повернутися до виконання своїх зобов’язань, які Росія добровільно взяла на себе як держава – учасниця ОБСЄ".

"Україна вітає активну та конструктивну позицію, оприлюднену Анн Лінде в ході візиту, стосовно необхідності завершення міжнародного збройного конфлікту, який уже майже сім років триває на Донбасі, а також повернення Україні контролю над тимчасово окупованим Кримом", - зазначив Цимбалюк.

Дипломат підтвердив, що українська сторона повністю підтримує програму діяльності Шведського головування в ОБСЄ у 2021 році, зокрема, спрямованість на врегулювання головних безпекових викликів на просторі Організації, включно з припиненням російсько-українського збройного конфлікту.

"Підкреслюємо, що мирне врегулювання конфлікту залишається ключовим пріоритетом для Президента, уряду, парламенту та всіх громадян України. Домовленості в рамках нормандського формату та увесь пакет Мінських угод залишаються основою політико-дипломатичного шляху до встановлення миру на Донбасі. Вказане, разом з деокупацією Криму, зробить можливим відновлення суверенітету України на нині тимчасово окупованих територіях і територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Він також нагадав російській стороні, що РФ як держава-учасниця ОБСЄ добровільно погодилася повністю і добросовісно виконувати значний обсяг зобов’язань, який має у своєму розпорядженні ОБСЄ. Йдеться, зокрема, про такий ключовий документ ОБСЄ як Гельсінський заключний акт, що містить принципи поваги до територіальної цілісності, непорушності кордонів, незастосування сили та невтручання у внутрішні справи держав.

"Щорічно, обираючи консенсусом діюче головування, 57 держав – учасниць ОБСЄ покладають свої сподівання та очікування на те, що головування буде стояти на захисті цих основоположних принципів ОБСЄ, а також сприятиме дотриманню державами-учасницями ОБСЄ взятих на себе зобов’язань. Саме тому Україна підтримує дії головування ОБСЄ, які спрямовані на повернення поваги до базових принципів ОБСЄ, що були грубо порушені Росією в 2008 році окупацією Грузії та в 2014 році через спробу анексії Автономної Республіки Крим та триваючу збройну агресію на Донбасі", - наголосив посол.

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Раніше під час засідання Постійної ради ОБСЄ 21 січня постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич виступив з критикою на адресу чинного голови ОБСЄ, глави МЗС Швеції Анн Лінде через її висловлювання під час візиту до України про те, що силами Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні вже ведеться непрямий моніторинг ситуації в окупованому Криму. Російський дипломат пригрозив можливим непродовженням мандату СММ, заявивши, що "такі реляції з боку чинного голови ОБСЄ ставлять під загрозу мандат Місії, який не поширюється на суміжні з Україною держави" і що Шведське головування має "усвідомити свою відповідальність у зв’язку з цим".

Українська влада неодноразово наголошувала на тому, що СММ ОБСЄ, яка має мандат на всю територію України, має започаткувати дистанційний моніторинг ситуації і в тимчасово окупованому Криму.