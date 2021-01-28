Україна в ОБСЄ назвала неприйнятним булінг Росією Шведського головування

Безпідставні звинувачення російської делегації в ОБСЄ на адресу Шведського головування через заяви щодо Криму є неприйнятними.

На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 січня, передає кореспондент Укрінформу.

«Безпідставні звинувачення, висунуті минулого тижня російською делегацією на адресу Шведського головування, є неприйнятними. В ОБСЄ існує чіткий консенсус щодо необхідності дотримуватися Гельсінського заключного акту та його основних принципів, таких як повага суверенітету та територіальної цілісності, недоторканість кордонів та утримування від погрози чи застосування сили», - заявив він.

Посол вказав на те, що, обираючи консенсусом щорічно Діюче головування, 57 держав–учасниць ОБСЄ покладають свої сподівання та очікування на те, що головування буде стояти на захисті цих основоположних принципів ОБСЄ. «Саме тому Україна підтримує дії головування ОБСЄ, які спрямовані на повернення поваги до базових принципів ОБСЄ, що були грубо порушені Росією в 2008 році окупацією Грузії та в 2014 році через спробу анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та триваючу збройну агресію на Донбасі», - наголосив Цимбалюк.

Він також нагадав Росії про взяті нею зобов’язання дотримуватися основних принципів ОБСЄ та закликав до їх виконання, замість нападок в сторону Шведського головування.

«Ми закликаємо російську сторону приділити належну увагу цим зобов'язанням , виконання яких давно назріло, замість поширення серед держав-учасниць неправдивих наративів та булінгу Діючого головування. Крим - це Україна. І це не змінить ні незаконна окупація, ні заяви Росії на міжнародній арені», - заявив Цимбалюк.

Як повідомлялося, раніше під час засідання Постійної ради ОБСЄ 21 січня постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич виступив з критикою на адресу чинного голови ОБСЄ, глави МЗС Швеції Анн Лінде через її висловлювання під час візиту до України про те, що силами Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні вже ведеться непрямий моніторинг ситуації в окупованому Криму. Російський дипломат пригрозив можливим непродовженням мандату СММ, заявивши, що «такі реляції з боку чинного голови ОБСЄ ставлять під загрозу мандат Місії, який не поширюється на суміжні з Україною держави» і що Шведське головування має «усвідомити свою відповідальність у зв’язку з цим».

Українська влада неодноразово наголошувала на тому, що СММ ОБСЄ, яка має мандат на всю територію України, має започаткувати дистанційний моніторинг ситуації і в тимчасово окупованому Криму.