ЄС засуджує нав’язування російських законів у Криму та на Донбасі

Європейський Союз засуджує будь-які спроби Росії нав'язати свої закони та норми населенню в Криму, а також у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей України.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 28 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми також засуджуємо будь-які спроби нав'язати російські закони та норми населенню в Криму, а також у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей України. Такі дії, як спрощена та вибіркова процедура отримання російського громадянства, примусова паспортизація та масовий призов до збройних сил Росії в Криму є порушенням міжнародного права та основних принципів ОБСЄ», - підкреслюється у заяві.

Як наголосили в ЄС, населення, яке проживає в Криму та у непідконтрольних уряду районах України, «не повинно бути позбавлене своїх цивільних та майнових прав».

«Ми закликаємо Росію забезпечити їх права та основні свободи і добросовісно виконувати Мінські домовленості. Ми також закликаємо Росію забезпечити міжнародним правозахисним суб’єктам повний, вільний та необмежений доступ на всю територію України, включаючи Крим», - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, раніше українська місія при ОБСЄ неодноразово наголошувало на тому, що відновлення суверенітету України на окупованих Росією територіях Донбасу має супроводжуватися також скасуванням введених там російських законів та норм.