Бажання Росії підживлювати конфлікт лише зростає – Україна в ОБСЄ

Зростання збройних провокацій з боку російських окупаційних сил на Донбасі свідчить про бажання Москви підживлювати й надалі розпочатий нею конфлікт.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає кореспондент Укрінформу.

«Останній розвиток подій на місцях засвідчує, що бажання Росії підтримувати і підживлювати збройні бойові дії лише зростає. З часу останнього засідання Постійної ради один український військовий загинув унаслідок снайперського вогню на лінії зіткнення на Донбасі 21 січня, ще двоє отримали важкі поранення 25 та 26 січня», - сказав він.

Український дипломат вказав на те, що кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань, у тому числі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, як, наприклад, 120-мм міномети, значно зросла.

«23 січня СММ повідомила про найбільшу кількість порушень режиму припинення вогню за один день з 27 липня 2020 року. Ми повністю поділяємо оцінку Місії про те, що цей стрибок свідчить, що безпекова ситуація у районах уздовж лінії зіткнення може раптово погіршитися. Минулого тижня СММ виявила 50 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення – усі на окупованих Росією територіях», - зазначив Цимбалюк.

Очільник місії України при ОБСЄ закликав Росію «негайно змінити цю негативну тенденцію», а також припинити заперечувати свою роль як держави-окупанта у Криму та в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Тристоронній контактній групі була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Перший пункт рішення ТКГ передбачає “заборону на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборону на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін”.

Під “наступальними діями”, як йдеться у домовленості, “слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій, і/або будь-яке просування або переміщення озброєних осіб у бік противника, в тому числі з метою проведення розвідувальних або диверсійних дій”.

Другий пункт домовленості передбачає “заборону на застосування вогню, включаючи снайперський” та “заборону на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об’єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості”.