«Справа про кримськотатарський батальйон»: свідок обвинувачення відмовився від показів

В окупованому Криму колишній учасник «батальйону Номана Челебіджихана» Айдин Мамутов, який відбуває покарання за межами Криму і допитаний у так званому Кіровському районному суді у«справі Меджита Аблямітова», спростував свідчення, які давав під час досудового слідства.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбук повідомляє Кримська солідарність.

«Свідок обвинувачення Айдин Мамутов, який відбуває своє покарання за межами Криму, повідомив нам дуже важливу інформацію щодо свого допиту. До свого затримання він дістав контузію. Він повідомив, що читати документи, які він підписував, йому не давали, заздалегідь всі документи були підготовлені слідчим. І багато з того, що що прочитав прокурор, свідок сьогодні почув вперше. Раніше він таких свідчень не давав», - розповів адвокат Айдер Азаматов.

Він зазначив, що відразу заявив клопотання про неприпустимість протоколу допиту Айдина Мамутова як доказу і попросив суд виключити його з числа доказів - в порядку статті 75 Кримінально-процесуального кодексу РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня 2020 року ФСБ затримала Меджита Аблямітова за обвинуваченням в участі в «українському націоналістичному батальйоні» і порушила проти нього кримінальну справу за ст. 208.2 КК РФ (участь в незаконному збройному формуванні). У ФСБ стверджують, що чоловік у 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив у батальйон імені Номана Челебіджихана.

Нагадаємо, в Україні дискусія про створення в системі правоохоронних органів України батальйону на честь відомого кримськотатарського політика і громадського діяча Номана Челебіджихана триває з 2016 року. Офіційно цей батальйон так і не був створений. Проте, російські спецслужби переслідують кримчан за участь у цій організації. Правозахисники розглядають переслідування за участь у «батальйоні імені Номана Челебіджихана» як політично мотивовані.

У «справі батальйону Номана Челебіджихана» в Криму проходять шестреро людей - Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Ділявер Гафаров, Наріман Межмедінов, Айдин Мамутов, Меджит Аблямітов.