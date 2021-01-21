В аптеках Криму немає базових ліків проти пневмонії - правозахисниця

Моніторинг Кримської правозахисної групи показав, що близько 120 аптек в окупованому Криму не мають необхідних у період пандемії COVID-19 препаратів.

Про це на спільних комітетських онлайн-слуханнях на тему "Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: Парламентський вимір" повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає кореспондент Укрінформу.

"Кримська правозахисна група провела недавно моніторинг доступу до ліків, які необхідні для лікування пневмонії після ускладнень від COVID-19. Ми перевірили не менш ніж 124 аптеки в Криму і за результатами моніторингу встановили, що кримчани не мають доступу до базових ліків, необхідних для лікування наслідків пневмонії", - повідомила Скрипник.

За її словами, в аптеках Криму перевірялася наявність медичних препаратів, вказаних як необхідні у протоколі лікування від COVID-19.

"Це чіткий перелік ліків, які навіть Всесвітньою організацією охорони здоров'я зазначені як необхідні, але в наявності цих ліків у Криму немає", - підкреслила правозахисниця.

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Крім того, зазначила вона, багатьох кримчан, які мають ускладнення після COVID-19, не госпіталізують до стаціонарів, а відправляють лікуватися додому, "щоб знизити статистику захворюваності".

"Тож люди не можуть отримати медичну допомогу - і не можуть вдома лікуватися за протоколами лікарів через відсутність ліків", - констатувала керівниця правозахисної організації.