В окупованому Криму за добу нарахували 422 випадки коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реаліі.
"У Севастополі за добу коронавірусна інфекція підтверджена у 94 осіб", - йдеться у повідомленні.
За добу померли п'ятеро людей із підтвердженим COVID-19.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції на сьогодні в Севастополі становить 8 224, загальна кількість летальних випадків - 313.
Загалом в окупованих у Криму і Севастополі за останню добу зафіксували 422 нових випадки коронавірусної інфекції та 14 смертей, викликаних COVID-19.
Як повідомлялося, в окупованому Криму за останню добу, без урахування Севастополя, зафіксовано 328 випадків і дев'ять смертей від CОVID-19.
Дані "російської влади" Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники вважають, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування у лавах російських військових і спецслужб.
Фото: ATR