В окупованому Криму за добу нарахували 422 випадки коронавірусу

В окупованому Криму за останню добу зафіксували 422 нові випадки коронавірусу та 14 смертей від ускладнень COVID-19. Зокрема у Севастополі коронавірусну інфекцію підтвердили у 94 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реаліі.

"У Севастополі за добу коронавірусна інфекція підтверджена у 94 осіб", - йдеться у повідомленні.

За добу померли п'ятеро людей із підтвердженим COVID-19.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції на сьогодні в Севастополі становить 8 224, загальна кількість летальних випадків - 313.

Загалом в окупованих у Криму і Севастополі за останню добу зафіксували 422 нових випадки коронавірусної інфекції та 14 смертей, викликаних COVID-19.

Як повідомлялося, в окупованому Криму за останню добу, без урахування Севастополя, зафіксовано 328 випадків і дев'ять смертей від CОVID-19.

Дані "російської влади" Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники вважають, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування у лавах російських військових і спецслужб.

Фото: ATR