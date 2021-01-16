Facebook розробив алгоритм, який може передбачити погіршення стану COVID-хворого
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
У компанії стверджують, що новий алгоритм допомагатиме лікарям, аби вони не виписували пацієнта з коронавірусом надто швидко з лікарні та не відправляли додому.
Також завдяки алгоритму лікарні зможуть планувати запаси кисню, адже COVID-пацієнтам зазвичай потрібний додатковий кисень.
Алгоритм може на основі одного знімку рентгену грудної клітини визначити, чи буде у хворого на коронавірус пацієнта погіршуватися самопочуття та чи буде йому потрібен додатковий кисень.
Автори дослідження заявляють, що цей алгоритм може за 4 дні (або 96 годин) наперед сказати, чи потрібна буде пацієнтам додаткова допомога.
Як повідомляв Укрінформ, ізраїльський стартап Scentech Medical розробив дихальний тест, який за кілька секунд може підтвердити коронавірус (COVID-19).
У світі станом на ранок 16 січня зафіксували 94 315 331 випадок COVID-19, зокрема 2 017 913 – летальних, одужали 67 346 640 осіб.
Фото: dpa