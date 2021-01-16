У Китаї за п'ять днів побудували COVID-лікарню на 1,5 тисячі палат
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
Кожна палата площею 18 квадратних метрів обладнана ліжком, електронагрівачем, туалетом та раковиною. Також там доступний Wi-Fi.
Будівництво проєкту розпочалося 10 січня після того, як у місті було повідомлено про низку випадків COVID-19.
Подібний центр на 3000 палат будується в столиці провінції Хебей – місті Шицзячжуан, де спостерігається спалах вірусу.
Протягом найближчих днів уряд планує звести ще шість аналогічних об'єктів у місті Наньгун, в яких буде налічуватися близько 6,5 тис. палат.
За даними агентства, жителям міста Шицзячжуан наказано залишатися вдома до кінця 19 січня з метою стримування поширення епідемії COVID-19, заявив міський штаб з профілактики та контролю епідемії.
Станом на 16 січня у КНР, за даними сайту Worldometer, зафіксовано 88 118 випадків COVID-19, з них – понад 4,6 летальних, 82,3 тис. хворих одужали.
Фото: Wang Zhuangfei/chinadaily.com.cn