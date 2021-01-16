У Китаї за п'ять днів побудували COVID-лікарню на 1,5 тисячі палат

У китайському місті Наньгун в провінції Хебей за п’ять днів побудували спеціалізований медзаклад на 1,5 тис. палат для інфікованих коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Кожна палата площею 18 квадратних метрів обладнана ліжком, електронагрівачем, туалетом та раковиною. Також там доступний Wi-Fi.

Будівництво проєкту розпочалося 10 січня після того, як у місті було повідомлено про низку випадків COVID-19.

Подібний центр на 3000 палат будується в столиці провінції Хебей – місті Шицзячжуан, де спостерігається спалах вірусу.

Протягом найближчих днів уряд планує звести ще шість аналогічних об'єктів у місті Наньгун, в яких буде налічуватися близько 6,5 тис. палат.

За даними агентства, жителям міста Шицзячжуан наказано залишатися вдома до кінця 19 січня з метою стримування поширення епідемії COVID-19, заявив міський штаб з профілактики та контролю епідемії.

Станом на 16 січня у КНР, за даними сайту Worldometer, зафіксовано 88 118 випадків COVID-19, з них – понад 4,6 летальних, 82,3 тис. хворих одужали.

Фото: Wang Zhuangfei/chinadaily.com.cn