Окупанти в Криму проводять примусові щеплення «вакциною невідомо якої якості» - Кориневич

В окупованому Криму серйозно погіршується ситуація з правами людини - кримчани отримують неймовірно великі терміни позбавлення волі, і "влада" не може захистити людей від епідемії коронавірусу.

Про це на спільних комітетських онлайн-слуханнях на тему "Зовнішньополітичні аспекти деокупації АР Крим та міста Севастополь: Парламентський вимір" сказав постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що в період пандемії ситуація з правами людини в Криму ще більше погіршується.

"Російська окупаційна влада показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан в Криму. Це відсутність необхідної кількості госпітальних ліжок і відмова в госпіталізації громадян, переміщення хворих з госпіталів в санаторії, де не надається необхідної медичної допомоги, відсутність можливості самостійно за своїм бажанням зробити тест на коронавірус. Це і вимушене очікування швидкої допомоги до 24 годин", - повідомив Кориневич.

Крім того, зазначив він, наразі в Криму "влада" проводить примусову вакцинацію людей "вакциною невідомо якої якості".

Читайте також: Резніков обіцяє за тиждень презентувати Концепцію розвитку кримськотатарської мови

"Ситуація з правами людини в Криму погіршується. На сьогодні ми маємо понад 100 кримчан-політв'язнів, понад 80 з них - кримські татари. Представники корінного народу зазнають утисків і не мають права навіть на свою релігію. Останнім часом ми чуємо, що громадяни України - кримські татари, отримують неймовірно високі терміни позбавлення волі ні за що", - сказав Кориневич.

За його словами, для сімей засуджених політв'язнів, серед яких є і представники Кримської солідарності, надається матеріальна допомога.

"Ми намагаємося допомагати нашим громадянам. При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює міжвідомча комісія, яка вирішує питання надання матеріальної допомоги сім'ям політв'язнів", - повідомив Кориневич.