Резніков обіцяє за тиждень презентувати Концепцію розвитку кримськотатарської мови

Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пообіцяв протягом тижня оприлюднити Концепцію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у своїй статті для видання «Лівий берег».

«Протягом тижня ми оприлюднимо Концепцію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року. Це стратегічне питання не тільки для корінного народу, але й для всієї української нації. Володіючи «українською тюркською», людина відкриє для себе весь тюркський світ, який нараховує близько 170 млн людей. Це нова якість відносин з нашими партнерами – Туреччиною, Азербайджаном, країнами Центральної Азії», - зазначив Резніков.

Він також сказав, що Мінреінтеграції вже розпочало презентацію «елементів підходу до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України», в основу якого умовно покладено концепт «дому об’єднаного». Серед таких елементів: підготовка проєкту закону про основні засади державної політики перехідного періоду та Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей.

Як повідомлялося, у Мінреінтеграції у жовтні 2020 року заявили, що розпочинають роботу над стратегією розвитку і популяризації кримськотатарської мови.