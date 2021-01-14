Культ війни та насильства: склали список причетних до мілітаризації освіти в Криму

У Києві презентували результати дослідження щодо осіб, які беруть участь у мілітаризації освітнього простору Криму та знищенні національної ідентичності українських дітей у Криму.

Дослідження презентували в Укрінформі Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Кримська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр прав людини Zmina.

Складено перелік осіб, представників окупаційної влади та сектору освіти Кримського півострова, дії яких сприяють формуванню в свідомості кримських дітей культу війни, насильства, сприйняття України та західних країн як ворогів, толерування злочинів радянської влади, викривлення фактів про події в Україні тощо. У цей список увійшло 12 представників - від так званих кримських «міністрів освіти» до вчителів шкіл» - повідомила керівник служби з питань реінтеграції та деокупації АР Крим Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим Олена Халімон.

«Росія не лише нарощує свою фізичну присутність на території півострова з 2014 року, а й здійснює мілітаризацію суспільного життя. У першу чергу, через освіту. Небезпека системи, яку будує РФ в Криму полягає в тому, що в процес мілітаризації втягнуті діти від дитячих садків, до шкіл та ВНЗ. Підкреслю також, що ми не вважаємо, що всі вчителі чи освітяни в окупації є зрадниками чи мають нести відповідальність. Однак, саме ті з них, які свідомо мілітаризують освітній простір та знищують свідомість дітей, повинні бути відомі та мають розуміти, що понесуть за це відповідальність», - наголосила Халімон.

РФ системно проводить агресивну мілітарі–пропаганду серед кримських дітей, витрачаючи на це сотні мільйонів рублів з державного бюджету. До цієї діяльності залучені не тільки російські військові, а й так звані міністерства освіти, спорту і культури окупаційної влади у Криму – зазначив заступник голови правління Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін

«Вся система шкільної освіти у тій чи іншій формі пропагує службу в російських військах та «ценности русского мира», що позбавляє дітей можливості виявляти українську ідентичність або вільно вибирати свою ідентичність. Така пропаганда, особливо коли вона спрямована на дітей до 15 років, у яких ще не сформоване критичне мислення, по суті є однією з форм примусу до подальшої служби у збройних силах РФ. Подібні дії окупанта слід розглядати як воєнний злочин з точки зору МГП та порушення норм Конвенції про права дитини», - наголосив Чекригін.

Ситуація в Криму повинна розглядатися з точки зору ч.1 ст. 29 Конвенції про права дитини, яку РФ ратифікувала 23 серпня 1993 року, і де зазначено, що готувати дитину до свідомого життя необхідно у вільному суспільстві в атмосфері розуміння, миру, терпимості, рівноправ’я чоловіків та жінок і дружби між усіма народами, етнічними, національними та релігійними групами, а також з особами із числа корінного населення - вважає керівник освітнього напрямку Української Гельсінської спілки з прав людини Валентина Потапова. Вона також нагадала, що Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях детально пояснює дію права на освіту у випадках окупаційного і сепаратистського режиму.

«За поясненням Європейського суду з прав людини, батьки несуть головну відповідальність за освіту і навчання своїх дітей, і вони можуть вимагати від держави поважати їхні релігійні та філософські переконання. Метою даного положення в Конвенції прав людини є збереження в освіті плюралізму і, відповідно, демократичного суспільства. Держава зобов'язана забезпечити, щоб відомості, наведені в освітніх навчальних програмах, доводилися до дітей в об'єктивній, критичній і плюралістичній формі. Суд також вважає, що право на освіту і право батьків дати своїм дітям освіту відповідно до їх релігійних і філософських переконань, повинні розглядатися разом з іншими статтями Конвенції, в тому числі Право на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8); свобода думки, совісті і релігії (стаття 9) та Свобода вираження поглядів (стаття 10)», - розповіла Потапова.

Вона також вважає, що окупаційна влада Криму свідомо ігнорує вимоги резолюції Ради Безпеки ООН (Резолюція 2250 (2015), ухваленої РБ 9 грудня 2015) щодо важливості усунення умов і факторів, які призводять до переростання радикалізації в насильство і войовничий екстремізм серед молоді, що може служити живильним середовищем для тероризму.

Прокуратура автономії здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, в якому документуються факти здійснення пропаганди служби в армії країни окупанта серед дітей, залучення їх до військово-патріотичного виховання, документується ситуація про стан освіти на тимчасово окупованій території Кримського півострова – розповіла прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ольга Пірогова.

«Нами встановлено ряд установ та організацій на тимчасово окупованій території півострова Крим, які, отримуючи фінансування та оснащення від державних органів РФ, погоджуючи програми військово-патріотичного виховання дітей з Міноборони РФ, здійснюють пропаганду серед місцевого населення півострова Крим. Пропаганда спрямована на користь добровільного вступу до збройних сил та інших силових відомств країни-окупанта РФ. Дітей з дитячого садка готують основам військової служби в освітніх установах і навчальних закладах, військово-патріотичного виховання для служби в збройних силах РФ та інших силових відомствах цієї держави», - зазначила Пірогова.

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Учасники заходу нагадали, що це не перше таке дослідження. Раніше Представництво Президента України в АР Крим вже оприлюднювало список фізичних та юридичних осіб, що стосувався персонального складу російських окупаційних органів влади «Республіки Крим» та м. Севастополя. Згодом склали перелік осіб, яким протягом 2014 - 2020 років Міністерством культури РФ незаконно видавалися дозволи (відкриті листи) на право проведення робіт у Криму. Пізніше збирали інформацію про «суддів» - громадян РФ. Усі зібрані матеріали надіслано на адресу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Прокуратури АРК та м. Севастополя для розгляду питання щодо застосування Радою національної безпеки та оборони України спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) та надання правової оцінки викладеним фактам або залучення цих відомостей до вже наявних кримінальних проваджень.