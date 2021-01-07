Політв'язню Абдуллаєву, який хворів на COVID-19, продовжили утримання в ШІЗО до 22 січня

Українському політв'язню в Росії Теймуру Абдуллаєву, який знаходиться в ІК-2 в башкирському місті Салават і там захворів COVID-19, продовжили час перебування в ШІЗО до 22 січня.

Про це розповіла кореспонденту Укрінформу мати політв'язня Діляра Абдуллаєва.

«Я мала офіційну коротку розмову з молодшим сином Теймуром о 17:00 (за київським часом - ред.). Він в ШІЗО, покарання продовжили до 22 січня! Теймур вже перестав з'ясовувати, за що. Каже, марно, все одно неможливо довести свою невинність. Не впевнений, що взагалі коли-небудь зможе вийти з зони», - розповіла Абдуллаєва.

Син сказав їй, що здоров'я у нього як і раніше: слабкість, тримається кашель. Він просив прислати окуляри з сильнішими скельцями, оскільки через погіршення зору в колишніх окулярах читати не може. Ліки та вітаміни, які Абдуллаєва переслала синові в колонію, отримані ще до Нового року. Але Теймуру їх поки не віддали. «Дуже шкода, адже там вітаміни і загальнозміцнюючі препарати, нагально важливі і необхідні синові», - підкреслила мати політв'язня.

За її словами, харчування у сина убоге, «баланда і вода з хлібом», так що «про реабілітаційний період після коронавірусу мову вести важко». Під час короткої розмови Теймур дійсно кілька разів не зміг стримати кашель, що «дуже насторожує». У камері ШІЗО в даний момент він не один, там знаходяться чотири людини.

«Що сказати - Теймур тримається. Дуже зрадів почути маму, намагався розмовляти бадьоро, здаватися здоровим ... Багато питав про старшого брата Узеіра, переживає за нього. Передавав усім привіт, побажав здоров'я і блага. Довго говорити не міг, так як залишилося лише кілька хвилин для дзвінка дружині », - пояснила Абдуллаєва.

Вона також уточнила, що через два місяці виповниться рік, як Теймура було етаповано в ІК-2 в Салаваті. При цьому в СУС (камери строгих умов утримання) Абдуллаєв перебував близько місяця. Ще три тижні, через COVID-19, - на карантині. Весь інший час, з 10 березня 2020 року, Теймур міститься у ШІЗО. «У колонії кажуть, щоб стільки сиділи у ШІЗО, ще ніколи такого у них не було. Ми просили адвокатів докласти зусиль для з'ясування причин цього », - резюмувала мати політв'язня.

Як повідомляв Укрінформ, раніше засудженого за сфабрикованою "справою Хізб ут-Тахрір" (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали у штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 р. стало відомо, що його перевели в СУС (камеру з суворими умовами утримання). Але після цього його знову неодноразово поміщали до ШІЗО.

Як повідомлялося, Абдуллаєв отримав 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеір - 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок обом політв'язням був залишений в силі після розгляду апеляційної скарги у Верховному суді РФ, який лише на пів року зменшив терміни кожному з них.

ПЦ "Меморіал" визнав всіх засуджених за першою сімферопольською "справою Хізб ут-Тахрір" політв'язнями.