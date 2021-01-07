Посол Британії спростовує інформацію про «послаблення» санкцій проти Росії

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс спростовує недостовірну інформацію в деяких ЗМІ про начебто “послаблення” санкційного режиму проти Росії.

Про це повідомляє Посольство Великої Британії в Україні у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Велика Британія підтримує територіальну цілісність України та дотримується санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму. Повідомлення про те, що ці санкції було послаблено, є неправдивими”, - йдеться у повідомленні.

У Посольстві зауважують, що Загальна ліцензія, видана британським Міністерством фінансів для морських портів Криму, відтворює цілі та зміст ліцензійного відступу, передбаченого статтею 6а рішення Ради ЄС №269/2014, а, отже, зберігає дію аналогічної політики.

Інформація та інструкції, визначені Загальними ліцензіями, доступні на офіційній сторінці Офісу виконання фінансових санкцій при Мінфіні за цим посиланням”, повідомляють у дипломатичному відомстві.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Велика Британія дозволила своїм суднам заходити у порти окупованого українського Криму “в екстрених випадках”.