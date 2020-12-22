Росія вручила ноти деяким послам ЄС та розширила свої «санкції»

Російська Федерація запровадила додаткові санкції проти Європейського Союзу у відповідь на європейські санкції через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС РФ.

«На основі принципу взаємності прийнято рішення про розширення відповідного списку представників країн-членів ЄС, яким заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. До нього увійшли ті, хто причетний до нагнітання антиросійської санкційної активності в рамках ЄС», - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.

Санкції Євросоюзу проти російських чиновників і науково-дослідного інституту органічної хімії і технології в Москві вважають «незаконними».

У зв'язку з контрсанкціями до МЗС РФ були викликані керівники дипломатичних представництв Німеччини, Франції і Швеції. Їм вручили вербальні ноти МЗС Росії, які інформують про цей крок.

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Росія оголосила про запровадження відповідних санкцій проти Євросоюзу наступного дня після публікації Навальним телефонної розмови з імовірним отруйником з ФСБ РФ.

Як повідомлялося, 21 грудня Навальний опублікував відео про дзвінок фігуранту отруєння Костянтину Кудрявцеву під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Кудрявцев розповів подробиці спецоперації, зокрема, що отрута наносилася на шви гульфика спідньої білизни Навального.

За кілька годин після публікації відео ФСБ назвала його підробкою, а розслідування про причетність спецслужби до отруєння Навального - «спланованою провокацією». Спецслужба заявила, що проведе перевірку.

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14 грудня журналісти-розслідувачі і сам Навальний заявили, що, за їхніми даними, військовий хімік з Інституту криміналістики ФСБ РФ Кудрявцев прилітав до Омська 25 серпня, за п'ять днів після отруєння, і того самого дня повернувся до Москви. Розслідувачі припускали, що Кудрявцев їздив за одягом Навального, який залишився в Омську.

Автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участі Der Spiegel дійшли висновку, що замах на Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Навального в стані коми доставили в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Євросоюз запровадив персональні санкції проти шести російських чиновників і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій через отруєння Навального.