Навальний каже, що телефонував своєму отруйникові

Опозиційний російський політик Олексій Навальний за кілька годин до публікації розслідування про причетність ФСБ до його отруєння зателефонував його фігуранту Костянтину Кудрявцеву під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева.

Як передає Укрінформ, про це Навальний розповів на своєму ютуб-каналі; розшифрування розмови наводить The Insider.

Кудрявцев розповів, що йому доручили «попрацювати з коробкою» одягу, в тому числі з «найризикованішим предметом» - його білизною - після чого вони «повернули все хлопцям місцевим». «Сказали працювати по білизні саме, по внутрішній частині... Гульфик так званий. Там шви такі є, ось, по швах... Обробляли розчинами, щоб не було слідів», - сказав Кудрявцев.

Він зазначив, що разом із ним їздив Василь Калашников; Навальний і Bellingcat раніше не наводили його імені серед восьми імовірних отруйників політика. Він був співавтором ряду наукових робіт та виступів про виявлення метаболітів нових нервово-паралітичний агентів; його представляли як співробітника Інституту криміналістики.

На запитання Навального: «Чому ж провал?» - Кудрявцев відповів, що «ситуація склалася... не в нашу користь»: «якщо б [літак] трохи довше летів, а не посадили б його різко... можливо, це все пішло б не так, тобто якби не оперативна робота медиків, швидкої допомоги на посадковій смузі тощо», то отруєння б вдалося.

Раніше Навальний і журналісти-розслідувачі повідомляли, що, за їхніми даними, військовий хімік з Інституту криміналістики ФСБ Кудрявцев прилітав до Омська 25 серпня, за п'ять днів після отруєння, і того самого дня повернувся в Москву. Вони припускали, що він їздив за одягом політика, який залишився в Омську.

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Пізніше співробітниця Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь приїхала до будинку імовірного отруйника Олексія Навального Костянтина Кудрявцева. Її машину оточили поліцейські. Соболь веде стрім в Periscope.

Як повідомлялося, автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участі Der Spiegel дійшли висновку, що замах на Навального здійснила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонера в стані коми доставили в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.