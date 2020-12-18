Спецгрупу ФСБ, яка отруїла Навального, очолював експерт з отрут - ЗМІ

Станіслав Макшаков, який у розслідуванні Bellingcat і The Insider названий керівником "групи з отруєння" опозиційного політика Олексія Навального, працював у військовому інституті, що займався хімічною зброєю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Медуза».

За даними видання, в цьому інституті, розташованому в місті Шихани Саратовської області, було розроблено отруйну речовину «Новічок». Макшаков працював в установі на початку 2000-х років і спеціалізувався на впливі фосфорорганічних отруйних речовин (до цього типу належить і «Новічок») на тварин і людей.

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Навальний у своєму розслідуванні давав посилання на патент Макшакова про застосування на навчаннях імітатора іприту (бойового отруйного газу). Заявку на цей патент, за даними «Медузи», подала в 2003 році військова частина №61469, розташована в місті Вольську-18 Саратовської області. І та сама військова частина в 2003 році подала заявку на винахід Артура Жирова, який зараз очолює ФДУП НЦ «Сигнал», який співпрацює з Державним науково-дослідним інститутом військової медицини Міноборони (ДНДІ ВМ) в Санкт-Петербурзі. Жиров свого часу теж працював у військовому інституті в Шиханах і спеціалізувався на системах цільової доставки лікарських засобів для впливу на центральну нервову систему.

Як зазначається, співавтором винаходів у Макшакова і Жирова (і ще в багатьох патентах від військової частини № 61469) є Микола Іванович Алімов - в одній із заявок він названий командиром в/ч 61469. А в 2000 році він же був начальником 33-го Центрального науково-дослідного випробувального інституту Міноборони - про це йдеться в статті про 33-й ЦНДВІ в спеціалізованому журналі «Вісник РХБ захисту».

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У базі наукових публікацій знайшлася і стаття Макшакова за 2007 рік, де він названий кандидатом медичних наук і співробітником знову ж таки ЦНДВІ Міноборони. А в 2008 році Макшаков бере участь в конференції Військово-медичної академії як співробітник 33-го ЦНДВІ, пише «Медуза».

«Військова частина 61469 - не що інше, як 33-й Центральний випробувальний НДІ Міністерства оборони, який знаходиться в закритому місті Вольськ-18 (або Шихани-2). Він запрошує на роботу офіцерів з науковим ступенем кандидата хімічних наук за науковою спеціальністю 20.02.23 - «Вражаючі дії спеціальних видів зброї, засоби і способи захисту», - зазначає видання.

Джерело «Медузи», яке працювало в ці роки в сусідньому з 33-м ЦНДВІ інституті ДержНДІОХТ, знає, що військовий медик Станіслав Макшаков до 2008 року був в цьому ЦНДВІ начальником відділу (у званні полковника) і займався питаннями токсикології та отруйних речовин.

З публікацій Макшакова в журналі «Сучасна медицина» випливає, що він досліджував «особливості впливу антихолінестеразних речовин на нервову і психічну діяльність при введенні їх в різних дозах», а також порогові впливи антихолінестеразних речовин на ссавців і дію фосфорорганічних сполук на центральну нервову систему. Саме такою речовиною і був отруєний Навальний - берлінська клініка «Шаріте», куди його 22 серпня доставили на лікування, відразу діагностувала у нього отруєння інгібіторами холінестерази, пише «Медуза».

Як повідомлялося, автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участі Der Spiegel дійшли висновку, що замах на Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонера в стані коми доставили в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.