Берлін не бачить готовності Москви розслідувати справу Навального

У Берліні бачать не готовність Кремля до об’єктивного розслідування отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, а намагання відволікти від нього увагу та звести справу до з’ясування відносин з Німеччиною.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас 17 грудня в Берліні, передає кореспондент Укрінформ.

«Було багато можливостей розслідувати справу, яка сталася на території РФ, принаймні почати слідство. Але цього не сталося. Тому у нас є серйозні сумніви щодо готовності робити це», - заявив Маас.

Він підкреслив, що у Берліні зовсім не бажають, аби цю справу й надалі робили все більш двосторонньою, оскільки це не двостороннє питання між Німеччиною та Росією.

Глава німецького МЗС нагадав, що Німеччина передала всі висновки та результати аналізів ОЗХЗ, організації, яка опікується порушеннями у сфері використання хімічної зброї. Всі результати є цілком очевидними, тому всі члени ЄС погодились з необхідністю запровадження персональних санкцій проти низки осіб, зазначив Маас, додавши, що всі в ЄС і в Німеччині переконані, що це стало «правильним наслідком». Те, що Росія знову й знову висуває світу свої версії і вимоги «нічого взагалі не міняє».

«Останніми місяцями та тижнями у зв’язку зі справою Навального ми бачим багато «димових шашок», які запускають з Росії», - відреагував дипломат у відповідь на запитання про те, що президент РФ Володимир Путін прокоментував ситуацію на своїй річній пресконференції в четвер.

Путін як завжди не став згадувати прізвища Навального, назвав його «пацієнтом берлінської клініки». Він закинув опозиціонеру зв’язки з західними спецслужбами та назвав «легалізацією матеріалів американських спецслужб» дані спільного розслідування The Insider, Bellingcat, за участю CNN, Der Spiegel і El Pais, згідно якого, замах на Навального скоїла спецгрупа з 8 оперативників ФСБ.

Як повідомлялось, 20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили до Берліна, де в його аналізах було виявлено сліди речовини групи «Новічок».