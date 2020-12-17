Путін звинуватив Навального у співпраці зі спецслужбами США
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію в Ютубі.
«Це не розслідування, а легалізація матеріалів американських спецслужб. А хіба ми не знаємо, що вони локацію відстежують. Наші спецслужби це добре розуміють і знають», - сказав Путін.
У зв'язку з цим, на його думку, співробітники ФСБ користуються телефонами там, де вважають за потрібне, і не приховують своє місцеперебування. «І якщо це так, а це так, то значить ось цей пацієнт берлінської клініки (евфемізм у Кремлі для позначення Навального, - ред.) користується підтримкою спецслужб США в даному разі. А якщо і це правильно, то цікаво. Тоді спецслужби (Росії, - ред.) звичайно мають за ним доглядати», - заявив Путін.
При цьому він висловив думку, що «це зовсім не означає, що його (Навального, - ред.) труїти потрібно, кому він потрібен», «і якби хотіли, довели б до кінця».
Загалом Путін назвав матеріали розслідування про отруєння Навального спецгрупою ФСБ з восьми осіб - «вигадками».
Путін проводить у четвер щорічну «велику пресконференцію». Цього року через пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження вона проходить у новому форматі - по відеоконференцзв'язку з елементами «прямої лінії» (онлайн-включення з регіонів), під час якої він відповідає на заздалегідь підготовлені та зрежисовані запитання росіян.
Як відомо, в понеділок було опубліковане спільне розслідування The Insider, Bellingcat, за участю CNN, Der Spiegel і El Pais. Згідно з ним, замах на російського опозиціонера Олексія Навального скоїла в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. Навальний в результаті зробив висновок, що така операція не могла проводитися без санкції глави ФСБ Олександра Бортнікова і президента Путіна.
Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили до Берліна.
Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.
Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.