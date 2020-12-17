Путін звинуватив Навального у співпраці зі спецслужбами США

Президент РФ Володимир Путін на підсумковій пресконференції назвав розслідування про отруєння Навального «легалізацією матеріалів американських спецслужб», після чого висловив припущення, що Навальний користується підтримкою спецслужб США.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію в Ютубі.

«Це не розслідування, а легалізація матеріалів американських спецслужб. А хіба ми не знаємо, що вони локацію відстежують. Наші спецслужби це добре розуміють і знають», - сказав Путін.

У зв'язку з цим, на його думку, співробітники ФСБ користуються телефонами там, де вважають за потрібне, і не приховують своє місцеперебування. «І якщо це так, а це так, то значить ось цей пацієнт берлінської клініки (евфемізм у Кремлі для позначення Навального, - ред.) користується підтримкою спецслужб США в даному разі. А якщо і це правильно, то цікаво. Тоді спецслужби (Росії, - ред.) звичайно мають за ним доглядати», - заявив Путін.

При цьому він висловив думку, що «це зовсім не означає, що його (Навального, - ред.) труїти потрібно, кому він потрібен», «і якби хотіли, довели б до кінця».

Загалом Путін назвав матеріали розслідування про отруєння Навального спецгрупою ФСБ з восьми осіб - «вигадками».

Путін проводить у четвер щорічну «велику пресконференцію». Цього року через пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження вона проходить у новому форматі - по відеоконференцзв'язку з елементами «прямої лінії» (онлайн-включення з регіонів), під час якої він відповідає на заздалегідь підготовлені та зрежисовані запитання росіян.

Як відомо, в понеділок було опубліковане спільне розслідування The Insider, Bellingcat, за участю CNN, Der Spiegel і El Pais. Згідно з ним, замах на російського опозиціонера Олексія Навального скоїла в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. Навальний в результаті зробив висновок, що така операція не могла проводитися без санкції глави ФСБ Олександра Бортнікова і президента Путіна.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили до Берліна.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.