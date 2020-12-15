Навальний - про скасовані брифінги Кремля: Ще не вигадали, що брехати про отруєння
Як передає Укрінформ, про скасування брифінгів повідомляє «Медуза».
«Речник президента Росії Дмитро Пєсков тимчасово скасував щоденний телефонний брифінг з журналістами. Брифінг не відбудеться 15 і 16 грудня. У Кремлі пояснили, що це зроблено у зв'язку з підготовкою до щорічної великої пресконференції президента Володимира Путіна (17 грудня - ред.)», - йдеться у повідомленні.
Олексій Навальний вже відреагував на це повідомлення. «Журналісти повідомляють, що Пєсков скасував всі пресбрифінги. «Ми поки що не вигадали, що вам брехати про історію з отруєнням Навального», - повідомив прессекретар президента Росії», - іронічно резюмував опозиціонер.
Як відомо, в понеділок було опубліковано спільне розслідування The Insider, Bellingcat, за участі CNN, Der Spiegel і El Pais. Згідно з ним, замах на російського опозиціонера Олексія Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. Навальний в результаті зробив висновок, що така операція не могла проводитися без санкції голови ФСБ Олександра Бортнікова і президента Путіна.
Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонера в стані коми було госпіталізовано до реанімації місцевої лікарні, а за два дні його відправили в Берлін.
Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції і Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.
Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.