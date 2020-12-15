Навальний - про скасовані брифінги Кремля: Ще не вигадали, що брехати про отруєння

Речник Кремля Дмитро Пєсков скасував телефонні брифінги у вівторок і середу, мотивуючи це необхідністю краще підготуватися до підсумкової пресконференції президента РФ Володимира Путіна, опозиціонер Олексій Навальний має свою версію.

Як передає Укрінформ, про скасування брифінгів повідомляє «Медуза».

«Речник президента Росії Дмитро Пєсков тимчасово скасував щоденний телефонний брифінг з журналістами. Брифінг не відбудеться 15 і 16 грудня. У Кремлі пояснили, що це зроблено у зв'язку з підготовкою до щорічної великої пресконференції президента Володимира Путіна (17 грудня - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Олексій Навальний вже відреагував на це повідомлення. «Журналісти повідомляють, що Пєсков скасував всі пресбрифінги. «Ми поки що не вигадали, що вам брехати про історію з отруєнням Навального», - повідомив прессекретар президента Росії», - іронічно резюмував опозиціонер.

Як відомо, в понеділок було опубліковано спільне розслідування The Insider, Bellingcat, за участі CNN, Der Spiegel і El Pais. Згідно з ним, замах на російського опозиціонера Олексія Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. Навальний в результаті зробив висновок, що така операція не могла проводитися без санкції голови ФСБ Олександра Бортнікова і президента Путіна.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонера в стані коми було госпіталізовано до реанімації місцевої лікарні, а за два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції і Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.