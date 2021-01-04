Вийшов на волю кримський татарин, якого у Росії незаконно засудили за екстремізм

З російської колонії, відбувши чотирирічний термін вироку, звільнився кримський татарин, незаконно засуджений за екстремізм.

Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Відбувши весь термін ув'язнення в російській колонії, на свободу вийшов 52-річний кримський татарин Ренат Сулейманов, засуджений за ч. 1 ст. 282.2 КК РФ (організація діяльності екстремістської організації)», - йдеться у повідомленні.

За даними Кримської солідарності, Сулейманов перебував під вартою з 2 жовтня 2017 року за причетність до ісламського руху «Таблігі Джамаат».

Провину в суді Сулейманов не визнав і заявив, що ні він, ні його однодумці не планували і не здійснювали ніяких дій, які могли б нести загрозу безпеці населення в Криму, а свої релігійні погляди не вважає кримінальними.

«В частині екстремізму - я не підтримував його ні до арешту, ні зараз. І в цій частині я не згоден з висновками лінгвістичної експертизи», - звертався він до судді Сергія Погребняка на заключному судовому засіданні.

Провину російське держзвинувачення доводило традиційними способами - показаннями прихованих свідків, лінгвістичною і релігієзнавчою експертизами, ісламською літературою і відеозаписом зборів, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, четверо кримських татар - Ренат Сулейманов, Талят Абдурахманов, Арсен Кубедінов, Сейран Мустафаєв - були арештовані в жовтні 2017 року. Сулейманова визнали винним за ч. 1 ст. 282.2 КК РФ і засудили до 4 років позбавлення волі. На думку російського слідства, він був організатором. Решту суд визнав винними за ч. 2 ст. 282.2 КК РФ і засудив до 2 років 6 місяців позбавлення волі умовно. Сулейманов - єдиний, хто оскаржив вирок, однак апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

У січні 2019 року так званий "Верховний суд Республіки Крим" засудив його до 4 років колонії загального режиму та одного року обмеження волі.

Термін ув'язнення Сулейманов відбував у виправній колонії №1 УФСВП Росії в Кабардино-Балкарській Республіці.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Сулейманова політичним в'язнем і вимагав його звільнення.