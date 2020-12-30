Окупанти в Криму привезли на «суд» Сулейманова в поліетиленовому костюмі

На попереднє «судове» засідання в Південному окружному військовому суді (РФ) у справі фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» активіста Ескендера Сулейманова, який утримується в карантинній камері, вивели в поліетиленовому костюмі і масці.

Про це з посиланням на адвоката Ісляма Веліляєва повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Ескендера Сулейманова на попереднє засідання вивели з карантинної камери в поліетиленовому костюмі, рукавичках і масці», - повідомив Веліляєв.

За словами адвоката, про утримання Сулейманова в карантинній камері він дізнався під час засідання суду, в якому брав участь в режимі відеоконференцзв'язку.

«Ми приїхали до Кримського гарнізонного суду. Побачили, що нашого підзахисного, який прибув з карантинної камери, одягли в поліетиленовий костюм, одягли рукавички, маску і таким чином забезпечили так звану ізоляцію. Однак інші підзахисні знаходилися в цьому ж кабінеті», - сказав адвокат.

За даними Кримської солідарності, під час попереднього судового засідання, яке розглядало справи Акима Бекірова, Сейтвелі Сейтабдієва, Рустема Сейтхалілова, Ескендера Сулейманова та Асана Янікова, сторона обвинувачення заявила клопотання про продовження їх терміну тримання під вартою на 6 місяців.

«Адвокати заперечували проти такого продовження. Крім іншого, було заявлено клопотання про повернення справи прокурору. В обвинувальному висновку не вказані дата, періоди часу, під час яких активісти, за версією слідства, «скоювали злочини», - йдеться у повідомленні.

Рішення за клопотаннями прийнято не було, оскільки в засіданні була оголошена перерва до завтра.

За словами адвоката Сафіє Шабанової, підзахисні скаржаться на погані умови тримання, на холод і грибок на стінах камер.

«Є скарги на харчування, на відсутність медикаментів, на відсутність медичної допомоги і також на відсутність нормальної питної води. За їхніми словами, з крана тече іржава коричнева вода, яку абсолютно неможливо пити», - розповіла Шабанова.

Адвокат Сіяр Паніч повідомив, що адміністрація СІЗО не тільки не надає медичну допомогу, але є випадки, коли співробітники забирають медикаменти, які передають родичі.

«За словами мого підзахисного Акима Бекірова, у нього забрали його особисті медикаменти, які йому передали близькі. Забрала у нього безпосередньо адміністрація СІЗО, і до цієї миті невідомо, чи повернуть йому їх», - наголосив захисник.

Як повідомляв Укрінформ, Сулейманову, який утримувався в сімферопольському СІЗО-1 в одній камері з хворим на туберкульоз, тривалий час не видавали результати двічі проведеного флюорографічного обстеження.

У березні 2019 року в окупованому Криму були арештовані 25 кримськотатарських активістів - Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджит Абдурахманов, Яшар Муєдінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Аким Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов. Їх обвинуватили в причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання "Кримська солідарність".