Тема Криму має бути пекельною для Росії, а не священною – Кулеба

Україна послідовно працює над створенням Кримської платформи, щоб тема незаконної окупації півострова стала "пекельною" для Росії.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю ТСН.

«Тема Криму має бути пекельною темою для Росії, а не священною, і ми її такою зробимо. Ми вже багато для цього зробили. Вони це знають, їм пече. Я з різних джерел отримую інформацію про те, як вони нервово реагують на цю ініціативу (Кримську платформу – ред.), - сказав Кулеба.

За словами дипломата, підтримка Кримської платформи —це питання політичного вибору для інших країн, а також юридичного і морального вибору.

«Тому що не можна не підтримати країну, яка намагається зупинити безпрецедентну спробу незаконної анексії своєї території в Європі. Це безпрецедентний кейс. Всі двісті відсотків правди на нашому боці з усіх точок зору. Тому це питання дуже принципове», - зауважив очільник МЗС.

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Він відзначив підтримку Кримської платформи в українському суспільстві, а також поінформував, що низка країн уже підтвердили і підтримку цієї ініціативи, і готовність брати участь у саміті.

«Я ще раз кажу, нікого за руки в Кримську платформу ми не затягуємо. Але країни, які регулярно в своїх публічних заявах говорять про невизнання спроби незаконної анексії Криму, я не уявляю, як вони можуть відмовитися від участі в Кримській платформі. Я абсолютно переконаний і хочу, щоб кожен громадянин знав, що настане день, коли в Сімферополі буде піднято український прапор. Я працюю над цим, і ми досягнемо цієї мети», - переконаний дипломат.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи має бути започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік у Києві.