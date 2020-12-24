Російських військових направили в окупований Крим розгортати COVID-госпіталі

«Влада» окупованого Криму заявляє, що до кінця четверга російські військові розгорнуть мобільні інфекційні госпіталі в Сімферополі і Ялті і до них з п'ятниці почнуть надходити перші хворі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Згідно з цими даними, в Ялті госпіталь облаштують на базі санаторію "Крим" у Партеніті, а в Сімферополі - на базі нової лікарні імені Семашка.

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу за дорученням президента Володимира Путіна направив до Криму військових з наказом створити ці госпіталі. Було звернення щодо допомоги в облаштуванні 200 інфекційних ліжко-місць у Ялті й у Сімферополі.

За повідомленнями Міноборони РФ, літаки з лікарями та обладнанням вилетіли до Криму в ніч на четвер. Відомство планує перекинути на півострів 100 військових медиків і близько 100 тонн вантажів.

В окупованому Криму, згідно з заявленими даними, з початку пандемії коронавірус виявили у 22 818 осіб, помер 451 хворий.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 79 134 814 випадків коронавірусу, зокрема 1 739 195 летальних, одужали 55 730 347 осіб.

Українська АРК була незаконно анексована Росією в лютому-березні 2014 року, що не було визнано міжнародними інстанціями.