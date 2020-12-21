Правозахисники повідомляють про найвищий COVID-показник у Криму з початку пандемії
Про це інформує в Фейсбуці Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.
«За останній тиждень у Криму, за статистикою окупаційної влади, коронавірусною інфекцією заразилося 3030 осіб. Це найбільший показник захворюваності, зафіксований з березня 2020 року», - йдеться у повідомленні.
За даними КПГ, за останні три тижні «навіть у статистиці окупаційної влади спостерігається різкий стрибок захворюваності на COVID-19 на півострові».
Зокрема, за останню добу в Криму - 433 випадки зараження коронавірусною інфекцією, в тому числі 83 - в Севастополі, 350 - в АР Крим.
Окупаційна влада повідомляє, що за добу від хвороби, спричиненої вірусом, померли 12 осіб. З них у Севастополі - 4 людини, в АРК - 8.
Загалом з початку пандемії на півострові нарахували 27685 інфікованих COVID-19, зокрема в Севастополі - 21736, в АРК - 5929. Загальна кількість померлих від коронавірусу - 631 особа.
За інформацією джерел КПГ в системі охорони здоров'я Криму, статистика захворюваності та смертності на півострові істотно занижена окупаційною владою.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 грудня в Україні лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу - 6545.
Фото: ATR