Правозахисники повідомляють про найвищий COVID-показник у Криму з початку пандемії

За останній тиждень у Криму і Севастополі було зафіксовано найбільший показник захворюваності коронавірусною інфекцією - 3030 випадків, за останню добу - 433.

Про це інформує в Фейсбуці Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.

«За останній тиждень у Криму, за статистикою окупаційної влади, коронавірусною інфекцією заразилося 3030 осіб. Це найбільший показник захворюваності, зафіксований з березня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

За даними КПГ, за останні три тижні «навіть у статистиці окупаційної влади спостерігається різкий стрибок захворюваності на COVID-19 на півострові».

Зокрема, за останню добу в Криму - 433 випадки зараження коронавірусною інфекцією, в тому числі 83 - в Севастополі, 350 - в АР Крим.

Окупаційна влада повідомляє, що за добу від хвороби, спричиненої вірусом, померли 12 осіб. З них у Севастополі - 4 людини, в АРК - 8.

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Загалом з початку пандемії на півострові нарахували 27685 інфікованих COVID-19, зокрема в Севастополі - 21736, в АРК - 5929. Загальна кількість померлих від коронавірусу - 631 особа.

За інформацією джерел КПГ в системі охорони здоров'я Криму, статистика захворюваності та смертності на півострові істотно занижена окупаційною владою.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 21 грудня в Україні лабораторно підтверджено 970 993 випадки COVID-19, з них за добу - 6545.

Фото: ATR