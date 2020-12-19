Росія використовує пандемію для посилення репресій у Криму - Джапарова

Росія використовує пандемію коронавірусу для посилення репресивної політики в тимчасово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це сказала перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час міжсесійного інтерактивного діалогу щодо України в Раді ООН, повідомляє пресслужба МЗС.

У ході діалогу вона наголосила, що попри пандемію російська окупаційна влада продовжує репресивну кампанію на півострові, насамперед проти кримських татар.

Джапарова зазначила, що політичні в’язні, а також особи із симптомами COVID-19, позбавлені належної медичної допомоги в Криму. Вона привернула окрему увагу до ситуації з Теймуром Абдуллаєвим, який, попри коронавірусну хворобу, був переведений в штрафний ізолятор. Дипломат наголосила, що, попри вимоги Четвертої Женевської конвенції, Росія не вживає заходів для стримування пандемії, поводить масові заходи військового характеру, включаючи незаконний призов, а реальні цифри випадків захворювання та смерті приховуються.

Росія також жорстко обмежила пересування між півостровом та материковою Україною, що негативно позначається на демографічній ситуації на півострові та освітніх правах кримської молоді.

Джапарова відзначила, що, створюючи перепони для надання міжнародної гуманітарної допомоги місцевому населенню на Донбасі, Росія на постійній основі здійснює постачання озброєнь так званими «гуманітарними конвоями».

Перший заступник міністра поінформувала про ініціативи, які Україна висуває з метою зміцнення безпеки та поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі, що, однак, блокуються Росією. Зокрема, обмежень зазнає Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Представники іноземних держав висловили підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, відзначивши відданість нашої держави справі захисту прав людини на всій її території у межах міжнародно визнаних кордонів.

Фото: МЗС