В окупованому Криму за добу нарахували 354 випадки коронавірусу

У тимчасово окупованому Росією Криму зберігається тенденція зростання захворюваності на COVID-19. За останню добу зареєстрували 354 випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Укрінформ.

«Ситуація не покращується, другий тиждень спостерігається тенденція до зростання захворюваності. За останні два дні добовий показник захворюваності новою коронавірусною інфекцією в Криму перевищив вперше за весь період «середньоросійський» показник», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зростанню захворюваності коронавірусною інфекцією в Криму сприяють, зокрема, порушення дотримання протиепідемічного та профілактичного режиму в різних сферах діяльності.

За даними видання, за минулу добу в Криму зареєстровано 354 випадки коронавірусної інфекції. Від початку пандемії від COVID-19 у Криму померли 385 осіб, в Севастополі - 175 осіб.

Видання нагадує, що дані російської «влади» Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, зокрема інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 тис. 704 випадки захворювання на COVID-19. За останню добу захворіли 10 тис. 622 особи, одужали 12 тис. 549, померли 264.

Фото: ATR