У МОЗ остерігаються спалаху COVID-19 після новорічних свят

МОЗ припускає зростання захворюваності на коронавірусну хворобу після новорічних свят і надалі збільшує потужності системи охорони здоров'я.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо зміцнювати систему охорони здоров'я щодо прийому хворих на COVID-19, збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем - їх вже понад 34 тисячі. І ми продовжуємо це робити, тому що готуємося до різного розвитку подій, пов'язаних з COVID-19... Скажу відверто, ми з тривогою дивимося на всі святкові дні, щоб не сталося спалаху після святкування новорічних свят”, - сказав Степанов.

Він закликав громадян дотримуватися обмежувальних заходів, маскового режиму, а також уникати скупчення людей, особливо напередодні та під час свят.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 704 випадки захворювання на коронавірусну хворобу, зокрема за добу 10 622.