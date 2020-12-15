Захід має перехопити ініціативу в Чорному морі - генерал Годжес

Країни Заходу повинні збільшити присутність своїх сил у Чорному морі, аби зробити максимально дискомфортним перебування нелегальних російських баз у Криму.

Про це заявив екскомандувач ЗС США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми, на Заході, маємо перехопити ініціативу в Чорноморському регіоні. Ми повинні створити максимум дискомфорту для командування російського флоту в Чорному морі на їхніх базах, що діють нелегально», - заявив Годжес під час виступу на онлайн-конференції, організованій Фундацією США - Україна.

Він підкреслив, що задля цього Україна, Румунія, Грузія, США, Велика Британія повинні тримати під контролем ситуацію навколо російських баз, використовуючи, зокрема, безпілотні системи розвідки та спостереження.

Американський генерал також зауважив, що необхідно постійно звертати увагу Міжнародної морської організації, яка базується в Лондоні, на незаконне мореплавство суден з кримських портів, оголошених Україною закритими.

Крім того, Годжес підкреслив: західним ЗМІ важливо постійно нагадувати про те, що російські війська, окупувавши частину територій України, продовжують убивати українських громадян.

Як повідомляв Укрінформ, Фундація США - Україна 15-16 грудня проводить міжнародну онлайн-конференцію на тему: «Україна у Вашингтоні та за його межами. Розбудова і зміцнення партнерства через інновації та реформи». Учасники дискусій – члени Конгресу США, урядовці, дипломати, експерти й громадські діячі – обговорюють питання реформ в Україні, взаємодії із Заходом, проблеми безпеки в регіоні Східної Європи.