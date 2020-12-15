Захід має перехопити ініціативу в Чорному морі - генерал Годжес

Захід має перехопити ініціативу в Чорному морі - генерал Годжес

Укрінформ
Країни Заходу повинні збільшити присутність своїх сил у Чорному морі, аби зробити максимально дискомфортним перебування нелегальних російських баз у Криму.

Про це заявив екскомандувач ЗС США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми, на Заході, маємо перехопити ініціативу в Чорноморському регіоні. Ми повинні створити максимум дискомфорту для командування російського флоту в Чорному морі на їхніх базах, що діють нелегально», - заявив Годжес під час виступу на онлайн-конференції, організованій Фундацією США - Україна.

Він підкреслив, що задля цього Україна, Румунія, Грузія, США, Велика Британія повинні тримати під контролем ситуацію навколо російських баз, використовуючи, зокрема, безпілотні системи розвідки та спостереження.

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Американський генерал також зауважив, що необхідно постійно звертати увагу Міжнародної морської організації, яка базується в Лондоні, на незаконне мореплавство суден з кримських портів, оголошених Україною закритими.

Крім того, Годжес підкреслив: західним ЗМІ важливо постійно нагадувати про те, що російські війська, окупувавши частину територій України, продовжують убивати українських громадян.

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Як повідомляв Укрінформ, Фундація США - Україна 15-16 грудня проводить міжнародну онлайн-конференцію на тему: «Україна у Вашингтоні та за його межами. Розбудова і зміцнення партнерства через інновації та реформи». Учасники дискусій – члени Конгресу США, урядовці, дипломати, експерти й громадські діячі – обговорюють питання реформ в Україні, взаємодії із Заходом, проблеми безпеки в регіоні Східної Європи.

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