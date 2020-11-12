Туреччина навряд чи зможе перебрати лідерство у Чорноморському регіоні – Годжес

Туреччина навряд чи стане лідируючою силою в Чорноморському регіоні, де наразі панує Росія.

Таку думку на Львівському безпековому форумі висловив американський генерал Бен Годжес, передає кореспондент Укрінформу.

«Туреччина має бути провідною силою в регіоні для НАТО, але наразі між ними існує конфлікт», - констатував Годжес.

За його словами, у Туреччини нині недостатньо військових структур у Чорному морі. Адже збройні сили країни переважно зайняті боротьбою з PKK (Народною партією Курдистану), ІДІЛом, рухом Гюлена, а також сфокусовані на Греції.

До того ж зауважив генерал, Анкара не довіряє Заходу, США; країна перебуває «в оточенні викликів».

«Туреччина щойно засвоїла урок: вона уклала угоду з РФ щодо Нагірного Карабаху й отримала добрий результат, поширивши свій вплив у регіоні», - заважив Годжес.

На його думку, важливим також є історичний дискурс, який, вочевидь, впливає на свідомість: Туреччина воювала з Російською імперією 12 разів за останні століття і в 11-ти з них програла. До того ж Анкара не впевнена, що НАТО, або Європа, або США прийдуть їй на допомогу в разі виникнення сутичок з Росією.

Таким чином, робить висновок генерал, наразі домінуючі військові можливості в Чорному морі має Росія.

«Цей регіон – котел конкуренції між Сходом і Заходом. І ця конкуренція великих держав може запобігти конфлікту між великими державами», - зазначив Годжес.

Фото: Brian Godette