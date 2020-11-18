США потребують сильних союзників у Європі для стримування РФ – генерал Годжес

Сполучені Штати потребують сильної європейської підтримки, щоб протистояти Росії і Китаю.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив генерал збройних сил США у відставці Бен Годжес у своєму виступі на онлайн конференції «На шляху до Варшавського безпекового форуму», яка проходить 17-18 листопада.

«Сполучені Штати не мають достатніх спроможностей, щоб робити усе самостійно. Для цього потрібний величезний оборонний бюджет. Тому нам потрібно мати союзників. І особливо ми потребуємо сильної європейської підтримки», - заявив Годжес.

У цьому зв’язку, американський генерал не виключив загострення конфліктної ситуації із Китаєм.

«Сполучені Штати повинні мати сильну опору в Європі, щоб продовжувати стримування Кремля», - додав Годжес.

Він висловив переконання, що новообраний президент США Джо Байден здійснюватиме традиційну дипломатію та повною мірою забезпечить відданість Сполучених Штатів союзникам по НАТО та європейським партнерам.