Представники України та ЄС обговорили наслідки незаконної анексії Криму

У понеділок Європейський Союз і Україна провели дискусію щодо наслідків незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«ЄС і Україна оновили інформацію щодо політики кожної зі сторін стосовно Криму і Севастополя, включаючи обмежувальні заходи, та привітали дипломатичні зусилля, що спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Україна продовжила представлення концепції «Міжнародної Кримської платформи». Співробітництво у міжнародному форматі та питання дотримання міжнародного законодавства також були розглянуті учасниками», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, сторони приділили увагу значному погіршенню ситуації з дотриманням прав людини на півострові, що відбувається на фоні недопущення до Криму міжнародних організацій та правозахисників.

Учасники дискусії обмінялися поглядами на ситуацію з безпеки та у зв’язку зі зростальною мілітаризацією півострова Російською Федерацією.

«ЄС не визнає і не буде визнавати у майбутньому незаконну анексію Кримського півострова Російською Федерацією. Він залишається повною мірою відданим політиці невизнання (анексії - ред.)», - йдеться у документі.

Як зазначається, зустріч була проведена на рівні старших офіційних осіб Європейської служби зовнішніх дій, Європейської Комісії та представників адміністративних органів України.

Як повідомляв Укрінформ, у 2014 році ЄС запровадив так званий Кримський пакет економічних санкцій у зв’язку із незаконною анексією Криму Росією, який передбачає припинення торгівлі, туристичної та інвестиційної співпраці, обмеження імпорту товарів, вироблених в окупованому Криму, заборону інвестицій в інфраструктуру Криму та експорту технологій. «Кримські санкції» продовжуються щороку на 12 місяців.

Євросоюз проводить послідовну політику невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією та твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України.