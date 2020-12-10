Підтримка ЮНЕСКО є важливою для захисту культурної спадщини України від окупантів – Джапарова

Підтримка ЮНЕСКО є особливо важливою для України у контексті збереження культурної спадщини в умовах російської агресії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, де розташовані безцінні пам’ятки української культури.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявила голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у виступі на міжнародній науково-практичній конференції «Об’єкти всесвітньої спадщини: практики сталого розвитку міської спадщини».

«Голова Нацкомісії відзначила конструктивний характер діалогу нашої держави з ЮНЕСКО та наголосила, що підтримка організації є особливо важливою у контексті збереження культурної спадщини в умовах російської агресії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, де розташовані безцінні пам’ятки української культури», - йдеться у повідомленні.

Джапарова також зазначила, що українська сторона разом із ЮНЕСКО докладає значних зусиль задля захисту об’єкту всесвітньої спадщини - стародавнього міста Херсонес Таврійський та його Хори, а також внесених Україною до Попереднього списку ЮНЕСКО інших культурних об’єктів Криму, зокрема Ханського палацу у м. Бахчисараї, від руйнування та інших незаконних дій окупаційної влади.

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Перша заступниця міністра підкреслила важливість збереження кримської проблематики на міжнародному порядку денному та висловила вдячність ЮНЕСКО, зокрема за організацію тематичних зустрічей керівництва організації з делегаціями держав-членів та ухвалення відповідних рішень Виконавчої Ради ЮНЕСКО.

Голова Нацкомісії також поінформувала, що Україна висунула свою кандидатуру до складу Виконавчої Ради ЮНЕСКО на період 2021-2025 років, вибори до якої пройдуть у ході 41-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у листопаді 2021 року.

Фото: mfa.gov.ua