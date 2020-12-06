В окупованому Криму - антирекорд за кількістю COVID-хворих

В окупованому Криму зареєстровано новий рекорд із захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Крим.Реаліі

"За минулу добу в Криму зареєстрували 263 випадки коронавірусної інфекції, в тому числі 9 випадків з безсимптомним перебігом захворювання", - йдеться в повідомленні.

Як інформує Крим.Реаліі, в Севастополі, за даними "уряду" міста, за останню добу зафіксовано 75 нових випадків захворювання COVID-19.

У підсумку в Криму і Севастополі за добу виявлено 338 нових випадків коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, за даними на 5 грудня в Криму та Севастополі за добу було виявлено 332 випадки зараження коронавірусною інфекцією і 10 смертельних випадків від COVID-19.

Нагадаємо, дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.