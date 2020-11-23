Джапарова обговорила Кримську платформу з послом Кіпру

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова обговорила з послом Кіпру в Україні Луїсом Телемаху актуальні питання двосторонньої співпраці та Кримську платформу.

Як передає Укрінформ, про це Джапарова повідомила у Твітері.

«Провела змістовну зустріч з послом Кіпру Л.Телемаху. Обговорили актуальні питання, бачення ситуації в регіоні, Крим, співпрацю в міжнародних організаціях та Кримську платформу. Подякувала за підтримку територіальної цілісності та запросила до флешмобу #UNESCO75», - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи» та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Зараз Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.

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Проведення саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року в Києві.

Фото: Еміне Джапарова, Твітер