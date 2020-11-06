Захоплення активів Укренерго у Криму: арбітраж розглядає позов до РФ на €527 мільйонів

Арбітражний суд перейшов безпосередньо до розгляду позову "Укренерго", яке вимагає від РФ виплати компенсації за експропрійовані інвестиції в Криму. Українська компанія очікує отримати від Росії 527 млн євро з урахуванням відсотків.

Як передає Укрінформ, про це 6 листопада повідомляє пресслужба компанії.

"Арбітражний суд 20 жовтня 2020 року перейшов до чергового етапу у справі НЕК «Укренерго» проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення РФ інфраструктурних об’єктів Компанії на території АР Крим. А саме – безпосередньо до розгляду позову Укренерго, яке вимагає від РФ виплати компенсації за експропрійовані інвестиції. Загальна сума позовних вимог становить 527,53 млн євро з урахуванням відсотків (94,61 млн євро станом на 20.10.2020 р.)", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, арбітраж проти Російської Федерації був ініційований за порушення Росією Угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. Вимоги компенсації шкоди від експропріації інвестицій Укренерго в Криму та порушення зобов’язання гарантувати повний та безумовний правовий захист інвестицій є частиною позовних вимог разом із компенсацією за захоплення Росією під час окупації Криму магістральних мереж та інших об’єктів, які належать Укренерго.

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Арбітражний трибунал у справі був сформований 27 березня 2020 року. До його складу увійшли Високоповажний Лоуренс Коллінз (головуючий арбітр), пан Д. Брайн Кінг (арбітр, призначений Укренерго) та професор Габріель Боттіні (арбітр, призначений РФ). Арбітраж здійснюється відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 1976 року та проходить у Парижі.

Інтереси НЕК «Укренерго» у спорі з Росією представляє міжнародна юридична фірма LALIVE із штаб-квартирою у Швейцарії.

На території тимчасово окупованої АР Крим до анексії півострова працював відокремлений підрозділ «Кримська електроенергетична система» НЕК «Укренерго», який обслуговував понад 1300 км магістральних ліній електропередачі та 17 високовольтних підстанцій. Також у Криму діяли оздоровчий комплекс «Семидвір’я», пансіонат «Енергетик» та виробниче підприємство «Південьенергопром».