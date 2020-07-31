Міжнародний арбітраж почав розгляд справи про втрату активів Укренерго у Криму

Арбітражний суд в Парижі 16 липня почав розгляд справи щодо незаконного захоплення Російською Федерацією інфраструктурних об’єктів НЕК "Укренерго" на території АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"У межах справи Укренерго вимагає компенсації за порушення Росією Угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року, а саме: за захоплення Росією під час анексії Криму магістральних мереж та інших об’єктів, які належать Укренерго. Також до вимог входить компенсація шкоди від незаконної експропріації інвестицій Укренерго в Криму та порушення зобов’язання гарантувати повний та безумовний правовий захист", - ідеться у повідомленні.

Провадження у справі ведеться відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН з права міжнародної торгівлі від 15 грудня 1976 року (ЮНСІТРАЛ). Відповідно до нього, склад Суду був визначений 27 березня 2020 року. До нього увійшли головуючий арбітр — високоповажний суддя Лоуренс Коллінз; призначений НЕК "Укренерго" арбітр Д. Брайан Кінг; та призначений РФ арбітр Габріель Боттіні. Місцем розгляду справи було визначено місто Париж.

В Укренерго зазначили, що станом на сьогодні арбітражний суд відмовив російській стороні у поданні запиту на розділення провадження на етап визначення юрисдикції справи та етап розгляду по суті до того, як НЕК "Укренерго" буде подано до суду свою розгорнуту позовну заяву.

Процесуальний календар буде встановлений після того, як суд ухвалить рішення про необхідність розділення справи на етапи.

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Як зазначив член правління НЕК "Укренерго" Максим Юрков, вартість активів, щодо яких подано позов, буде встановлено після проведення оцінки.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2018 року Укренерго направило російській стороні офіційне письмове повідомлення про інвестиційний спір щодо активів компанії в окупованому Криму для досудового врегулювання.

Пізніше, у серпні 2019 року, компанія повідомила Російській Федерації про передачу до арбітражного суду вимог у спорі щодо втрати активів на території Криму.

Інтереси НЕК "Укренерго" у спорі з Росією представляє міжнародна юридична фірма LALIVE із штаб-квартирою у Швейцарії.