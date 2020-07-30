Україна направила восьме повідомлення до суду в Гаазі щодо злочинів РФ у Криму

Офіс генерального прокурора направив восьме інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо порушень прав власності в окупованому Криму.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офіс генерального прокурора направив восьме повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, яке стосується масштабних та системних порушень країною-агресором прав власності на тимчасово окупованій території півострова Крим", - йдеться у повідомленні.

Матеріали зібрали прокуратура АРК разом із правозахисною неурядовою громадською організацією "Регіональний центр прав людини" на основі моніторингу сайтів окупаційних судів, незаконно створених РФ на півострові.

Так, було проаналізовано майже 9,5 тис "судових рішень" та ідентифіковано 3962 особи, які стали жертвами порушень прав власності. Зазначається, що із загальної кількості постраждалих у 3712 осіб – зафіксоване незаконне вилучення земельних ділянок, у 250 – руйнування нерухомості. "Така практика окупаційної влади здійснюється по всій території Кримського півострова протягом понад 6 років із залученням практично всіх "судових органів" - 24 із 28 районних судів ухвалювали відповідні незаконні рішення. Дії країни-окупанта є грубим порушенням ст. 53 та 147 Четвертої Женевської Конвенції 1949 року та можуть кваліфікуватися як воєнний злочин", - наголошується у повідомленні.

Зі свого боку прокурори та правозахисники відзначають, що щодня на окупованій території з’являється як мінімум дві нові жертви воєнного злочину.

Також за процесуального керівництва прокуратури АР Крим триває досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 ККУ), зібрані в рамках кримінального провадження докази також увійшли до інформаційного повідомлення до МКС.

Уточнюється, що це вже друге з 2017 року повідомлення до МКС щодо порушення прав власності в АР Крим.

За даними прокуратури Криму, перше таке повідомлення було передане 2017 року та містило загальну інформацію про системне вчинення такого воєнного злочину. Ці відомості були відображені у звітах Офісу прокурора МКС за 2017-2019 роки.

Також у прокуратурі АРК поінформували, що восьме повідомлення містило інформацію щодо 3952 жертв порушення права власності у Криму.

Загалом було ідентифіковано 250 жертв, у яких знесли нерухому власність (192 у АРК та 58 у м. Севастополь). У 3702 людей російська влада вилучила земельні ділянки загальною площею як мінімум 355 га (170 та 3532 у АРК та м. Севастополь відповідно).

У прокуратурі автономії поінформували, що основними аргументами окупантів при зверненні постраждалих у суд були: незаконність передачі земділянок у власність; відсутність оригіналів потрібних документів в архівах на півострові; віднесення земель до місць особливого режиму (після 2014); незаконність дозволів на будівництво, виданих українськими органами.

Перший заступник Постійного представника Президента України в АРК Дар’я Свиридова зазначила, що кримчани, які володіють майном у Криму, для України і всього цивілізованого світу залишаються законними власниками цього майна.