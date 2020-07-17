У Міжнародному кримінальному суді - 14 повідомлень про Крим та Донбас

На розгляді в Офісі прокурора Міжнародного кримінального суду наразі перебувають 14 інформаційних повідомлень за фактами серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Донбасу.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«На теперішній час на розгляді в Офісі прокурора Міжнародного кримінального суду перебувають 14 інформаційних повідомлень за фактами серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Донбасу: умисні вбивства, катування, депортація або насильницьке переміщення населення, умисне спрямування нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти», - йдеться у повідомленні.

В ОГП підкреслили, що трагедія рейсу МН17, шості роковини якої минають сьогодні, показала, що наслідки збройного конфлікту на території України мають значно більші масштаби, тому роль міжнародної спільноти є вкрай важливою.

"Зараз Україна на своєму прикладі відчуває важливість та роль міжнародного правосуддя», - зазначив заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов, який курує напрям розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Також в ОГП зазначили, що 17 липня – Міжнародний день правосуддя та дата прийняття Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що стало важливим кроком на шляху подолання безкарності за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.