Окупація Криму: InformNapalm встановив особи ще 15 «зелених чоловічків» РФ

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm встановили нові дані про участь російських військовослужбовців 382-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП) Чорноморського флоту РФ у захопленні Криму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті InformNapalm.

«У ході моніторингу російських соцмереж волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm знайдено нові докази, що російські військові 382-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП) Чорноморського флоту РФ брали участь у захопленні аеродрому Бельбек, штабу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ЗСУ, 50-го зенітно-ракетного полку ЗСУ, а також брали участь у вторгненні в село Чонгар Генічеського району Херсонської області України», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на більшості фото та відео, які вдавалося зробити журналістам під час подій операції захоплення Криму в 2014 році, російські “зелені чоловічки” були у балаклавах та без знаків розрізнення, що значно ускладнювало їх ідентифікацію.

«Російське військове керівництво усвідомлювало, що вчиняє військовий злочин і наказувало виконавцям ретельно маскувати свою особу. Але протягом багатьох років завдяки проведенню розвідки та моніторингу в соцмережах волонтерам InformNapalm вдається зривати маски з російських військових злочинців, ідентифікувати їх особу та додаткові докази їх участі у агресії проти України», - наголошується в повідомленні.

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Так, вдалося встановили дані 15 російських військових 382-го ОБМП, які брали участь в агресії проти України, повідомили в InformNapalm і опублікували список та фото цих окупантів.

Також волонтери звернулися до правоохоронних органів України із закликом провести всі належні процесуальні дії згідно з українським та міжнародним законодавством щодо встановлених російських військовиків – учасників триваючої агресії проти України.

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Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Україна, більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.