Окупація Криму: InformNapalm встановив особи ще 15 «зелених чоловічків» РФ
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті InformNapalm.
«У ході моніторингу російських соцмереж волонтерами міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm знайдено нові докази, що російські військові 382-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП) Чорноморського флоту РФ брали участь у захопленні аеродрому Бельбек, штабу 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації ЗСУ, 50-го зенітно-ракетного полку ЗСУ, а також брали участь у вторгненні в село Чонгар Генічеського району Херсонської області України», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на більшості фото та відео, які вдавалося зробити журналістам під час подій операції захоплення Криму в 2014 році, російські “зелені чоловічки” були у балаклавах та без знаків розрізнення, що значно ускладнювало їх ідентифікацію.
«Російське військове керівництво усвідомлювало, що вчиняє військовий злочин і наказувало виконавцям ретельно маскувати свою особу. Але протягом багатьох років завдяки проведенню розвідки та моніторингу в соцмережах волонтерам InformNapalm вдається зривати маски з російських військових злочинців, ідентифікувати їх особу та додаткові докази їх участі у агресії проти України», - наголошується в повідомленні.
Так, вдалося встановили дані 15 російських військових 382-го ОБМП, які брали участь в агресії проти України, повідомили в InformNapalm і опублікували список та фото цих окупантів.
Також волонтери звернулися до правоохоронних органів України із закликом провести всі належні процесуальні дії згідно з українським та міжнародним законодавством щодо встановлених російських військовиків – учасників триваючої агресії проти України.
Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.
16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.
Україна, більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.