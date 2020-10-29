Окупанти відправили на військову службу в Росію ще 200 кримчан

Міністерство оборони РФ вивезло з окупованого Криму більш як 200 осіб для проходження військової служби на території Росії.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони РФ.

«Більш як 200 призовників - жителів Криму - були відправлені літаками військово-транспортної авіації для проходження строкової служби за межами півострова в рамках осіннього 2020 року призову громадян на військову службу», - йдеться у повідомленні.

За даними міноборони РФ, незаконно забрані в російську армію кримчани «пройдуть службу у військових частинах і підрозділах Південного військового округу».

Як повідомлялося, після окупації Криму Росія незаконно здійснює призов жителів півострова в ряди своїх збройних сил. За останні шість років близько 25 тисяч кримчан і севастопольців були відправлені на службу в російську армію.

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В ООН не раз зверталися до РФ про необхідність дотримання міжнародного права і припинення призову жителів Криму в ЗС РФ. Однак Росія не тільки продовжує призов у свою армію, а й переслідує тих кримчан, які відмовляються проходити військову службу в РФ.

За даними Кримської правозахисної служби, за 6 місяців 2020 року зафіксовано 125 кримінальних справ за ухилення від служби у Збройних силах Росії, які передано на розгляд у суди Криму. За 113 з них уже ухвалено вироки, ще 12 перебувають на стадії розгляду.