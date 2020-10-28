«Скіфське золото»: суд в Амстердамі ухвалить рішення щодо відводу судді

Апеляційний суд Амстердама у середу, 28 жовтня, оголосить рішення щодо відводу судді у справі про приналежність колекції "скіфського золота".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Через коронавірус судове засідання не проводитимуть. Своє рішення суд оголосить у письмовому вигляді, без публічних слухань 28 жовтня після 13:00 за місцевим часом.

«Якщо відводу судді не буде, ми очікуємо на остаточне рішення в апеляційному провадженні протягом двох місяців чи більше. Однак у будь-якому разі сторона, що програла, обов’язково буде звертатися до Верховного суду, і тому це додасть ще два роки, перш ніж буде прийнято рішення щодо повернення експонатів», - зазначив в ексклюзивному коментарі Укрінформу нідерландський адвокат Маартен Сандерс, який представляє інтереси України.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд Амстердама 2 вересня 2020 року розпочав слухання щодо відводу судді у справі про приналежність "скіфського золота". Під час засідання одній з трьох суддів стало зле, слухання перервали. Після перерви головуючий суддя зазначила, що все, що відбувалося 2 вересня до інциденту, взято до уваги.

Україна просить відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що, на її думку, свідчать про упередженість судді та його зв'язку з Росією.

Раніше, 1 листопада 2019 року, суд у Гаазі відхилив клопотання української сторони про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу щодо "скіфського золота". У рішенні йдеться про те, що суд не побачив жодних обставин, які б свідчили про упередженість судді.

Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід.

Пізніше Україна вдруге подала клопотання про відвід судді.

Міністерству юстиції стало відомо про існування обставин, що можуть свідчити про упередженість головуючого судді. Зокрема, за інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії “Промнефтьстрой” у справі проти ВАТ “НК “ЮКОС2”, тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації у справі на користь “Промнефтьстрой”. А представництво інтересів “Промнефтьстрой” він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв у справі щодо "скіфського золота".

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції .28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду. "Скіфське золото", допоки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

У липні 2019 року Апеляційнийсуд Амстердама відклав ухвалення остаточного рішення у цій справі.

Як відомо, колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку "Крим: золото і таємниці Чорного моря" ще до окупації півострова Росією.