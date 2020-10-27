Фільм про депортацію кримських татар переміг на фестивалі у Туреччині

Документальний фільм «1944. Депортація» режисерів Фатіми Осман та Юнуса Паші 22 жовтня був удостоєний головної премії в секції міжнародних документальних фільмів на Antakya 8th International Film Festival в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, на замовлення якого знято фільм, передає Укрінформ.

«Кінофестиваль в Антак’ї оцінює фільми в шести конкурсних програмах: Narrative Features, Documentary Features, Short Narrative, Short Documentary, Experimental, Short Student та Animation», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, міжнародна прем’єра документального повнометражного фільму «1944. Депортація» відбулася в рамках Beyond the Borders International Documentary Festival, що проходив 23 - 30 серпня 2020 року на острові Кастелорізо, Греція. Фільм представляв Україну в міжнародній конкурсній програмі.

Національна прем’єра стрічки відбулася 17 травня 2019 року в Києві та була присвячена 75 роковинам депортації кримських татар.

У фільмі історію депортації, що розпочалася близько 5-ої ранку 18 травня 1944 року, розповідають люди, які безпосередньо її пережили. Тоді в результаті етнічної чистки було депортовано 191 044 кримських татар. Ці події призвели до насильницької загибелі 46% народу.

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Виробництво фільму здійснювала компанія Fresh Production Group. Продюсери - Юлія Чернявська, Олег Щербина.

Авторка сценарію - Мавілє Халіл. Режисери - Фатіма Осман, Юнус Паша. Оператори - Юнус Паша, Дамір Якубов. Композитор - Герай (Geray). Звукорежисер - Іван Галадюк. Режисер монтажу - Юнус Паша.

Міжнародний кінофестиваль в Антак’ї Altindefne (Золота Дафна) заснований 2015 року і відбувається за підтримки Міністерства культури і туризму, Генеральної дирекції кіно, муніципальних округів, Університету Мустафи Кемаля та Торгової палати Антак’ї.