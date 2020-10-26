У Києві під посольством РФ нагадали про зникнення і викрадення в Криму

У понеділок, 26 жовтня, біля посольства Росії в Києві активісти громадської організації «КримSOS» провели 51-у акцію на підтримку рідних і близьких жертв насильницьких зникнень в анексованому Криму в рамках кампанії Find and Free.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Крим.Реалії.

Акція пройшла під назвою «Історії охопленого жахом півострова». Активісти біля стін російського посольства розповідали про залякування в Криму «для придушення там спротиву в інакомислення».

Учасники акції нагадали, що за час анексії на півострові були викрадені 44 людини, 15 з них досі вважаються зниклими безвісти.

«Шестеро викрадених у 2014-2016 роках були знайдені мертвими: Решат Аметов, Едем Асанов, Білял Білялов, Мемет Селімов, Осман Ібрагімов і Джохар Мелясанов. Цим трагічним випадкам і була присвячена акція. Також під час акції активісти КримSOS нагадали про Ескендера Апселямова, який був викрадений 3 жовтня 2014 року», - повідомили організатори.

В акції взяв участь колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов. У своїй промові він закликав українську владу «почати заочний судовий процес над винними в насильницьких зникненнях в окупованому Криму».

Після завершення акції активісти залишили біля входу в посольство гелловінські гарбузові ліхтарики як символ вигнання «злих сил» з цього місця.

Фото: Крим.Реалії