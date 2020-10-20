Окупанти продовжили арешт кримському татарину без адвоката та його підзахисного

В окупованому Криму в так званому Кіровському райсуді відбулося попереднє судове засідання у справі обвинуваченого в участі в "націоналістичному батальйоні" Меджита Аблямітова, термін утримання якого під арештом сплив 17 жовтня.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт Кримської правозахисної групи.

"Сьогодні в ході судового засідання стало відомо, що "суддя" Ігор Дегтярьов без участі мого підзахисного і мене, його захисника, 14 жовтня продовжив Аблямітову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У зв'язку з цим ми заявили "судді" відвід, вважаючи, що таким чином він порушив право на захист", - цитує КПГ адвоката Айдера Азаматова.

За словами захисника, засідання, в ході якого "суддя" Дегтярьов відхилив відвід, пройшло в закритому режимі.

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"Крім того, сьогодні він ще раз продовжив запобіжний захід на 6 місяців", - розповів Азаматов.

Раніше Укрінформ повідомляв, що за заявою адвоката Азаматова його підзахисного Меджита Аблямітова, необсновано обвинуваченого за статтею 208 ч. 2 КК РФ, незаконно утримують в СІЗО № 1 у Сімферополі. Адвокат направив скарги до Генпрокуратури РФ і "прокуратури" Криму, а також заяву в СІЗО-1 Сімферополя, у зв'язку із закінченням терміну утримання під вартою Аблямітова і необхідністю його негайного звільнення.

20 серпня Київський районний "суд" Сімферополя обрав для Аблямітова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 17 жовтня 2020 року.

За заявою ФСБ, житель Кіровського району Криму був затриманий за підозрою в участі в "українському націоналістичному батальйоні". Пізніше родичі повідомили, що йдеться про 26-річного Меджі Аблямітова.

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Дискусія про створення в структурі правоохоронних органів України "кримськотатарського батальйону" в честь національного громадського діяча Номана Челебіджихана триває з 2016 року. Офіційно цей батальйон так і не був створений, однак, російські спецслужби переслідують кримчан за нібито участь у ньому. Правозахисники розглядають це переслідування, як політично мотивоване.

На сьогодні фігурантами "справи" про нібито участь у діяльності батальйону імені Номана Челебіджихана, є Наріман Межмедінов, Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Ділявер Гафаров.

Крім того, на початку червня 2020 року в окупованому Криму в селі Курське Білогірського району силовики прийшли з обшуком до Шейді Асанової, сина якої Рустема Асанова заочно підозрюють в участі у "кримськотатарському батальйоні".