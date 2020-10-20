Російський суд подовжив арешт журналісту Бекірову

20 жовтня Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі після розгляду апеляційної скарги на подовження запобіжного заходу цивільному журналісту Ремзі Бекірову залишив без зміни рішення щодо його арешту.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської солідарності.

"Апеляційну скаргу ми написали на 14 аркушах, де зазначили, що Верховний суд Республіки Крим неправильно застосував кримінальне законодавство, а саме не врахував 4-у Женевську конвенцію щодо Ремзі Бекірова", - цитує Кримська солідарність адвоката Едема Семедляєва, який брав участь у засіданні шляхом відеоконференцзв'язку з так званого Верховного суду Криму.

Адвокат також зазначив, що суд незаконно тримає його підзахисного в так званому акваріумі, "хоча Європейський суд неодноразово акцентував на тому, що це принижує людську гідність".

Як розповів захисник, засідання пройшло в закритому режимі через тяжкість статті, в якій звинувачується Ремзі Бекіров.

Нагадаємо, громадянського журналіста Ремзі Бекірова заарештували 28 березня 2019 року серед 25 кримськотатарських активістів. Він, так само як і Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхаліев, Меджіт Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Риза Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджіт Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов, звинувачуються у причетності до ісламської політичної партії Хізб ут-Тахрір, яка визнана в Росії терористичною.

Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ( "Організація діяльності терористичної організації", до довічного позбавлення волі). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь в діяльності терористичної організації", до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення влади", до 10 років позбавлення волі).

Як повідомляв Укрінформ, МЗС України оголосив запуск довгострокової кампанії із захисту 11 активістів, які є громадськими журналістами і стримерами Кримської солідарності. Серед них - Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Наріман Мемедемінов, Ернес Аметов і Амет Сулейманов.