Туреччина допомагатиме у питанні звільнення українських політв'язнів - Зеленський

Україна й Туреччина тісно співпрацюватимуть у межах 75-ї сесії Генасамблеї ООН для забезпечення захисту прав людини в окупованому Криму.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у спільній з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заяві для ЗМІ за результатами двосторонніх переговорів у Стамбулі, передає Укрінформ із посиланням на сайт глави держави.

Зеленський також запросив Ердогана долучитися до проєкту «Кримська платформа».

«Для нас надзвичайно важливою є підтримка Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України. Президент Ердоган запевнив, що й надалі докладатиме активних особистих зусиль у питанні звільнення політичних в’язнів – українців та кримських татар», – зазначив Зеленський.

Президент України додав, що на зустрічі з турецьким колегою обговорював ситуацію на Донбасі. Сторони погодилися, що єдиним і правильним шляхом є політико-дипломатичне вирішення кризи та настання сталого миру.

Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що Туреччина не визнавала й не визнає анексії Кримського півострова.

«Ми сприймаємо Україну як ключову країну в плані безпеки та стабільності нашого регіону. У межах цього ми завжди підтримували й будемо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність, включно з Кримом, України. Туреччина не визнавала й не визнає анексії Криму», – сказав президент Туреччини.

Він додав, що Турецька Республіка разом з українським народом та державними органами України продовжуватиме підтримувати кримських татар: «Зараз триває робота з втілення проєктів з будівництва житла для наших братів – кримських татар і побудови в Києві комплексу мечеті. На сьогоднішніх переговорах ми обговорили стан справ щодо цього питання».

Водночас Ердоган наголосив, що Туреччина вітає та підтримує сталий режим припинення вогню, який було оголошено на Донбасі 27 липня.

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«Ми готові надавати будь-яку підтримку й допомогу в ім’я збереження стабільності нашого регіону. І таким самим чином буде тривати наша підтримка в тимчасовій спостережній місії ОБСЄ, яку вже дві каденції поспіль очолюють турецькі дипломати», – сказав турецький лідер.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський перебуває сьогодні з офіційним візитом у Туреччині. Зустріч президентів двох країн віч-на-віч тривала більше години. За внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого І ступеня.